Во Владимирской области произошло серьёзное ДТП: загорелся автомобиль, образовалась...

Во Владимирской области произошло серьёзное ДТП: загорелся автомобиль, образовалась пробкаЧитатели-автомобилисты прислали в интернет-редакцию ГТРК «Владимир» сообщение, что сегодня — 10 апреля (2024 года) ранним утром произошло серьёзное ДТП.Наблюдаются заторы на участке от «Глобуса» до Суходола.Очевидцы сообщают, что горела машина:«… Из-за происшествия на дорогах сильные пробки. Там просто коллапс…», - информируют читатели.Другой информации к этому часу (10 апреля, 09:00) пока нет, подробности происшествия уточняются.Жителям Владимирской области (и туристам) следует учесть сообщения очевидцев ДТП, выбирая маршрут следования.Фото: Александр Сулимов, очевидец ДТП