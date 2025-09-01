Прокуратура Селивановского района выявила нарушения в содержании контейнерных площадок на территории Малышевского сельского поселения. В связи с этим она потребовала от местной

Прокуратура Селивановского района выявила нарушения в содержании контейнерных площадок на территории Малышевского сельского поселения. В связи с этим она потребовала от местной администрации срочно привести их в надлежащее состояние. В ходе проверки было установлено, что контейнерные площадки захламлены, а сами мусорные контейнеры деформированы и на них отсутствует информация о вывозе мусора. Прокурор возбудил дело об