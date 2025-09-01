На владимирской Доске Почета появились новые имена. В преддверии Дня города Владимира в Доме культуры молодёжи состоялась торжественная церемония награждения свидетельствами лучших

На владимирской Доске Почета появились новые имена. В преддверии Дня города Владимира в Доме культуры молодёжи состоялась торжественная церемония награждения свидетельствами лучших предприятий, организаций и их работников. Денис Егоров, первый заместитель главы администрации города Владимира Каждый год на нашей Доске Почета появляются 12 лучших граждан, лучших предприятий, которые своим трудом, которые своим личным временем, иногда