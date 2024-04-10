57-летний петушинец избил до смерти 72-летнюю сожительницу, после чего спрятал тело под пол в спальне, прибрался в доме и выкинул вещи убитой. Труп обнаружили сотрудники полиции спустя

57-летний петушинец избил до смерти 72-летнюю сожительницу, после чего спрятал тело под пол в спальне, прибрался в доме и выкинул вещи убитой. Труп обнаружили сотрудники полиции спустя примерно 2 месяца после убийства, рассказали в пресс-службе Следкома. По предварительной информации, трагедия произошла в январе 2024 года. Ранее судимый петушинец был дома вместе с сожительницей. У них