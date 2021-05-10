В торжественном открытии стендов приняли участие сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел.

9 мая в городе Петушки Владимирской области состоялось торжественное открытие памятного стенда "Бессмертный полк. Привал". В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, представители общественности.Создателями проекта стали педагоги и студенты Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа при поддержке и координации Совета ветеранов ОМВД России по Петушинскому району.Сооружение памятника началось 3 года назад. И уже в следующем году студенты и сотрудники полиции пронесут портреты со стендов в колонне Бессмертного полка.Присутствующий на открытии памятных стендов Почетный ветеран ОВД и ВВ Владимирской области Анатолий Васильевич Гаврилов с особой гордостью отметил, что стенд с фотографиями воинов, которые посвятили свою жизнь после войны службе в милиции, станет символом памяти о солдатах правопорядка - участниках Великой Отечественной войны.