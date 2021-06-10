«Ростелеком» вывел на рынок новый продукт — «Мониторинг транспорта», который позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать

«Ростелеком» вывел на рынок новый продукт — «Мониторинг транспорта», который позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты. С помощью нового решения компании могут пресекать нецелевое использование автомобилей, факты сливов топлива и другие нарушения. Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние автотранспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, грузоперевозчиков, такси, автосалонов. «Благодаря оснащению нашего автопарка “Мониторингом транспорта” от “Ростелекома” сократились факты нецелевого использования корпоративных авто. Затраты на топливо в месяц снизились на 35%», — отметил генеральный директор МУП «Зеленое