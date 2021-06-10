По информации департамента здравоохранения Владимирской области на 9 июня, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 112 830 жителей. Из них 93893 человека получили второй компонент ..

По информации департамента здравоохранения Владимирской области на 9 июня, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 112 830 жителей. Из них 93893 человека получили второй компонент «Спутника V».«С начала прививочной кампании в регион поступило более 124,8 тысяч доз препаратов против COVID-19, среди которых – 121 600 - «Спутник V», 1620 - «Вектор», 1560 - «КовиВак». Использовано 90 % поступивших медикаментов. Ожидается поставка ещё 36 100 доз», - сообщили в депздраве.В регионе развернут 51 стационарный пункт вакцинации и 20 мобильных.Активнее всего прививаются жители Гороховецкого, Камешковского и Меленковского районов, а также ЗАТО Радужный.Напомним, что по плану необходимо привить 60% взрослых или 656 тысяч человек.Запись на вакцинацию открыта на госуслугах, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru, по номеру 122, в регистратуре поликлиники по месту жительства.