Об этом рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграме.

Под Петушками расширят реабилитационный центр для детей «ШереШередарь». Там поднимают на ноги ребят, которые перенесли тяжелые заболевания. Об этом рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграме.«Подходящий для строительства второго центра земельный участок в Нагорном сельском поселении необходимо было перевести из категории земель сельхозназначения в земли особо охраняемых территорий и объектов в целях размещения детского реабилитационного центра», – сообщил губернатор.Вопрос прорабатывается властями области. На днях с сотрудниками Министерства имущественных и земельных отношений был подписан приказ об изменении категории земельного участка. Проект сейчас на экспертизе. Как только будет получено разрешение на строительство, начнутся работы.