События недели с Дарьей Давыдовой: жители Суздаля закидали камнями подрядчика, который...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: жители Суздаля "закидали камнями" подрядчика, который перекладывает Торговую площадьКараул! Тонем! Грозы, ливни с градом и ураганы обрушились на Владимирскую область в первую неделю лета.Мертвая рыба...ковром плывет по Клязьме. Похожая картина - на Федоровском озере в Киржачском районе.Это еще не конец. Жители Суздаля "закидали камнями" подрядчика, который перекладывает Торговую площадь.Ни хлеба, ни спичек. В селе Суходол в паре километров от Владимира закрылся последний продуктовый магазин.Эффект ПЭМФ. Владимирская делегация подводит итоги поездки на Петербургский экономический форум.И...солнце русской поэзии взошло во Владимире. В Пушкинском сквере установили памятник великому поэту.