Что нужно менять в федеральных законах после принятия Конституции? Владимир Киселев принял участие во внеочередном расширенном заседании Президиума Совета законодателей, которое прошло в

Что нужно менять в федеральных законах после принятия Конституции? Владимир Киселев принял участие во внеочередном расширенном заседании Президиума Совета законодателей, которое прошло в режиме видеоконференции. Парламентарии обсуждали предстоящие корректировки действующего законодательства в связи с вступлением в силу новой редакции Конституции РФ. ((видеоряд выборов)) Внесение поправок в основной закон страны поддержали 78% проголосовавших россиян. Теперь же