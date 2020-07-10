10.07.2020

2020-07-10 16:30:07

Прошел первый сбор труппы Владимирского драмтеатра после пожара

В уцелевшем фойе театра провели собрание труппы спустя три месяца после окончания прошлого театрального сезона.

Директор театра Борис Гунин поблагодарил актёров за то, что все вместе сопереживали и поддерживали друг друга в беде, которая случилась.

Работникам театра вручили памятные медали за верность родной сцене. Многоие проработали во владимирской драме по нескольку десятков лет.

Подробности смотрите в следующих выпусках "Вести Владимир".