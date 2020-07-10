10.07.2020

2020-07-10 14:10:03

Точку в скандале с окнами в детском саду Гусь-Хрустального поставила прокуратура

За счет детей и родителей. Чиновница администрации Гусь-Хрустального самовольно израсходовала около миллиона внебюджетных средств, которые должны были пойти на нужды детей. В деталях уголовного дела разбирался Александр Сыпченко.

Эти ветхие окна в детском саду №1 планировали заменить еще прошлом году. Постоянные сквозняки и неприглядный внешний вид, как и в остальных десяти дошкольных учреждениях Гусь-Хрустального, вызывали у местных мамочек серьезное беспокойство. Маргарита Царькова сама ходила в этот детсад более полувека назад, говорит, что с тех пор почти ничего не изменилось. Здание 38 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте.

Маргарита Царькова, жительница г. Гусь-Хрустальный: «У меня дядя ходил в этот садик, я в этот садик ходила и дочь. Мне очень нравится, мне очень жалко, что он в таком состоянии находится, я считаю, что это историческая ценность, его надо восстановить».

Родители добросовестно оплачивали квитанции за детский сад. Надеялись, что часть средств пойдет на благоустройство. Однако более 1 миллиона родительских рублей пошли на нужды Управления образованием. На эту сумму там установили 23 пластиковых окна и заодно поменяли всю оргтехнику. Местные жители до сих пор не понимают, как можно было потратить детские деньги.

Инна Галанцева, жительница г. Гусь-Хрустальный: «Вообще-то садик хороший, много сюда водит и сестра моя водила ребятишек, нормальный садик-то».

Александр Власов, житель г. Гусь-Хрустальный: «Капитального ремонта здесь никогда не было, садик был всегда холодный, дочь у нас всегда болела, это в те года еще».

В итоге такая инициатива потянула на состав преступления с санкцией до 4-х лет тюрьмы. Факт возбуждения уголовного дела подтвердила областная прокуратура. Материалы уже переданы в правоохранительные органы. Не исключено, что по итогам проверки будут выявлены другие нарушения.

Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ: «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», уголовное дело возбуждено в отношении бухгалтера муниципального учреждения централизованная бухгалтерия».

В администрации города называют случившееся ошибкой главного бухгалтера. Собственно, администрация эту ошибку и выявила. Заместитель главы администрации Гусь-Хрустального по социальным вопросам Светлана Сметанкина ситуацию назвала крайне неприятной и уверила, что все деньги городом расходуются строго по назначению.

Светлана Сметанкина, заместитель главы администрации г. Гусь-Хрустальный по социальным вопросам: «С администрацией никто данный вопрос не согласовывал, администрация естественно такого решения не принимала. Мы прекрасно понимаем свою ответственность в части того, что на территории города много образовательных учреждений, детские сады, школы, учреждения дошкольного образования и все они нуждаются в улучшении, модернизации материально технической базы».

По словам чиновников, ситуация с дошкольными учреждениями взята на особый контроль, даже в условиях дефицита бюджетных средств. На ремонт детсада №1 средства уже найдены. Работы начнутся в конце месяца.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»