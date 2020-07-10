Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы

21-летнего и 20-летнего жителей Гусь-Хрустального обвиняют в незаконном хранении наркотиков, сообщает областная полиция.Первого парня задержали в апреле этого года на одной из улиц города. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у молодого человека в карманах полимерную упаковку с запрещенным веществом внутри и банковскую карту, на поверхности которой тоже был наркотик.Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - наркотическое средство синтетического происхождения, массой 0,72 грамма.При похожих обстоятельствах задержали и 20-летний местный житель, у которого оперативники изъяли 0,58 грамма такого же наркотика.Материалы уголовных дел переданы в суд. Парням грозит до десяти лет тюрьмы.