В совершении преступлений обвиняется местный житель.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Вязники. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».Как следует из материалов уголовного дела, 8 мая текущего года обвиняемый в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение клуба, расположенного на улице Советской города Вязники, откуда тайно похитил спиртные напитки на сумму более 14 тысяч рублей. Выходя из заведения, у двери он обнаружил ключи от служебного автомобиля и решил на нем покататься. Совершая поездку по придворовой территории, правой стороной автомобиля фигурант попал в яму, откуда самостоятельно выехать не смог. Автомобиль молодому человеку пришлось оставить, а ключи он вернул на место. Затем забрав спиртное, с места преступления скрылся.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступлений причастен работник, проходивший стажировку в клубе.Часть похищенной алкогольной продукции была изъята сотрудниками полиции и возвращена владельцу. Материальный ущерб обвиняемый возместил добровольно.В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.