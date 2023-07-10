На минувшей неделе состоялась конференция реготделения партии, на которой определены списочники и одномандатники.

«Новые люди» выдвинули кандидатов в Заксобрание Владимирской области. На минувшей неделе состоялась конференция реготделения партии, на которой определены списочники и одномандатники.Первую тройку списка составят: руководитель областного отделения Данил Котлер, зам секретаря реготделения Илья Серёгин и предприниматель Александр Субботин (ранее состоял в «Партии Роста»). Партийцы также закрыли кандидатами-одномандатниками 21 округ.Как сообщили в облизбиркоме, комплект документов на выдвижение кандидатов политическое объединение представило 10 июля.Добавим, что регистрация кандидатов завершится 26 июля. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.