Скандальный спортзал в Радужном достроен 5 лет спустя. Стройка завершена. Спортзал в Кадетском...

Скандальный спортзал в Радужном достроен 5 лет спустя.Стройка завершена. Спортзал в Кадетском корпусе в Радужном наконец готов к новому учебном году.Напомним, объект, стоимостью 26 миллионов, был сдан 5 лет назад. Но в ходе занятий выяснилось - помещение непригодно для уроков физкультуры. Во время занятий из-под пола даже поднимались клубы пыли.В прошлом году к ремонту спортзала подключили нового подрядчика. И вот зал готов - об этом сообщают активисты Народного фронта.Общественники сделали несколько замечаний: местами не доделана отмостка вокруг здания, напольное покрытие не везде стыкуется как положено. Недочеты будут устранены в ближайшее время и на скорое открытие спортзала не повлияют.Алексей Мокеев, эксперт регионального штаба Народного фронта:- Мы прошли, посмотрели. Указали на незначительные, на наш взгляд, замечания. На функциональность зала наши замечания никак не влияют. То есть детишки могут заниматься в спортивном зале, быть сильными, здоровыми, заниматься спортом.