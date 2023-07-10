Ранее 33-ий регион занимал 55 позицию в рейтинге Минпромторга.

Владимирская область поднялась на 22-е место в рейтинге промышленной эффективности. Об этом сообщил Александр Авдеев, который сейчас находится на форуме «Иннопром».Ранее 33-ий регион занимал 55 позицию в рейтинге Минпромторга. Губернатор уверен, что прогресса удалось добиться благодаря мерам поддержки заводов, появлению Фонда развития промышленности, созданию комфортных условий для бизнеса.«Продолжаем реиндустриализацию. Формируем перспективные промышленные центры, индустриальные парки, промышленные кластеры. Создали ОЭЗ «Владимир». Объём инвестиций к 2032 году составит порядка 19 млрд рублей. А 13 резидентов создадут свыше 1 800 рабочих мест», - подчеркнул глава региона.