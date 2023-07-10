Ещё две единицы транспорта прибудут в ближайшие дни.

Во Владимир доставлены два закупленных для «Владимирпассажиртранса» троллейбуса. Об этом сообщили в мэрии Владимира.Первыми «рогатых» заприметили местные жители. Они в соцсетях фото МАЗов, которые буксируют по городским улицам.В горадминистрации пояснили, что в минувшие выходные в городе прибыли две из четырёх единиц электротранспорта. Ещё две машины поставят в ближайшие дни.Троллейбусы выйдут на маршрут после приёмки, регистрации и брендирования.Напомним, что транспорт обошёлся бюджету в 92 млн рублей.