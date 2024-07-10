Начало текущей недели было ознаменовано широко отмечаемым сейчас в России Днем семьи, любви и верности.

Начало текущей недели было ознаменовано широко отмечаемым сейчас в России Днем семьи, любви и верности. Символично, что именно 8 июля в подлинном пространстве домового храма Успенской церкви предстала для посетителей камерная выставка «Хозяйка царской слободы».«Она знакомит со слободской жизнью государынь, с их увлечениями и занятиями, модными предпочтениями. Удивительный мир средневековой женщины иллюстрируют предметы из фондов музея-заповедника и московского коллекционера С.А.Афонина. Драгоценные украшения, посуда, лицевое шитье, богослужебная литература позволяют создать зримый образ и уклад жизни царской избранницы в стольном граде», - сказала Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника «Александровская слобода» и автор выставки.День государыни начинался с молитвы и чтения богослужебной литературы в храме или личных покоях. Настольной книгой цариц были Минеи, содержавшие молитвы на каждый день месяца, из-за частого использования сохранились лишь единичные раритеты, принадлежавшие царственным особам. Такова минея из личной библиотеки Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I.Важную роль в распорядке дня царицы занимало рукоделие. Первая супруга Ивана Грозного - Анастасия Романовна Захарьина, была искусной вышивальщицей, особенно в технике «лицевого шитья». (Шитье ликов святых золотыми и серебряными нитями - уникальное явление средневековой Руси, в котором славились исключительно женщины знатного происхождения). Прекрасный образец этого искусства - покровец «Богоматерь Знамение» - необыкновенно гармоничен в пространстве женского храма.Царицы стремились к изяществу во всем. Их богатые одежды из драгоценных тканей дополняли жемчужные ожерелья, браслеты, перстни, пуговицы и особенно серьги. На пике моды в то время были «тройчатки» (с отходящими от кольца столбиками с камнями) и «голубцы» (по форме напоминали птицу; само слово «голубка» означало женское начало, материнство). Выставочные экземпляры демонстрируют мастерство русских ювелиров и модные предпочтения слободских красавиц. Такие драгоценности складывали в особые ларчики-шкатулки, украшавшие интерьер палаты. Его дополняла посуда, которую царицы получали в подарок от государя по случаю свадьбы, именин, рождения наследников.Такие, например, как стеклянные бокалы и кубки, которые привозили в Россию из Западной Европы. (Особое отношение к стеклу объяснялось верой в его волшебные свойства. Полагали, что один из компонентов придает изделиям способность раскалываться, если в вино добавляли яд. Не случайно в усыпальнице Марфы Собакиной, ставшей жертвой дворцовых интриг, был обнаружен красивый погребальный кубок из венецианского стекла). Кстати, свадьба царя с ней состоялась именно в Александровской слободе, здесь же она скончалась от отравления.Пребывание цариц в стольном граде Слободе на века обогатило ее летопись романтическими историями из личной жизни Ивана Грозного. Выставка «Хозяйка царской Слободы» стала попыткой оживить многогранный образ государевых жен, а также их насыщенный событиями быт.