Сладкий праздник Вишневый спас уже в это воскресенье порадует владимирцев и гостей города. Традиционно, с 2012 года, в областном центре проводится фестиваль, посвященный популярной ягоде. В

Сладкий праздник Вишневый спас уже в это воскресенье порадует владимирцев и гостей города. Традиционно, с 2012 года, в областном центре проводится фестиваль, посвященный популярной ягоде. В этом году праздник пройдет в новом формате, в его основе культура и история. Елена Ермакова, начальник управления культуры администрации г. Владимира Почему культурно-исторический фестиваль? Потому что мы хотим сделать