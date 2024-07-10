Обработка лесов от непарного шелкопряда во Владимирской области признана эффективной Специалисты...

Обработка лесов от непарного шелкопряда во Владимирской области признана эффективнойСпециалисты осмотрели те территории Гусь-Хрустального района, которые были обработаны от вредителя в мае и в начале июня.Общая обработанная площадь на территории Гусевского лесничества - более 3,5 тысяч гектаров. Для уничтожения кладок непарного шелкопряда применялся биологический препарат нового поколения "Дефилигнум". Он действует избирательно, не фитотоксичен, не накапливается в растениях.Для оценки его эффективности специалисты провели учет численности гусениц на нижних ветвях крон деревьев. Установлено, что эффективность этого метода - от 79 до 81 процента. При плановом показателе - менее 75 процентов.Осенью эти же участки будут обследованы вновь - тогда будут считать количество яйцекладок, чтобы понять, какое количество препарата понадобится для обработки владимирских лесов в следующем году.