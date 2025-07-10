11 июля свой день рождения отмечает уникальный актер, певец и лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак

11 июля свой день рождения отмечает уникальный актер, певец и лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак. Телезрители помнят его благодаря популярным сериалам «Глухарь», «Шахта» «Молодежка».Но, конечно, по-настоящему его талант проявился в качестве артиста мюзиклов. На счету Дмитрия - главные роли в спектаклях «Зорро», «Монте Кристо», «Призрак Оперы». Именно за исполнение роли в «Призраке Оперы» в 2016 году он получил самую престижную российскую театральную награду — «Золотую Маску».Но Дмитрий решил не почивать на лаврах. И с тех пор в его творческой копилке появилось немало новых ярких работ. Недавний большой актерский успех Ермака – мюзикл «Парфюмер». Можно сказать, что это – настоящий бенефис артиста, поскольку он не покидает сцену ни на минуту и все это время держит зал в напряжении.Сюжет спектакля многие знают наизусть, поскольку он основан на известном романе Патрика Зюскинда. Центральный персонаж, роль которого и исполняет Ермак, — гениальный, но одержимый иллюзией создания идеального запаха. Хотя действия Гренуя вызывают чувство отторжения, они также заставляют задуматься о природе зла и о том, как относиться к таким сложным героям.Дмитрий держит высокую эмоциональную напряженность на протяжении всего действия, предоставляя зрителям возможность пережить каждое мгновение вместе с героем. Как восторженно написали после премьеры театральные критики, Ермак «играет как драматический артист, поет как великолепный вокалист, танцует и двигается как профессиональный танцор». Увидеть Дмитрия в этой роли можно будет 24 июля в 19.00 на сцене «Театриума».