Выборы обещают быть высококонкурентными - по итогам проверки зарегистрировано 162 кандидата.

Выборы обещают быть высококонкурентными - по итогам проверки зарегистрировано 162 кандидата.В их числе 23 самовыдвиженца, 25 кандидатов от партии «Единая Россия», 24 человека - от КПРФ, по 23 - от КПСС, ЛДПР и «Справедливой России», 21 кандидат - от «Яблока», по восемь кандидатов - от «Коммунистов России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», двое - от «Партии Роста» и один — от «Родной партии».Выборы в Совет народных депутатов Владимира пройдут в течение трех дней. 11 и 12 сентября - досрочное голосование. 13 сентября состоится Единый день выборов.