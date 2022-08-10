11 августа в Ковровском районе участники областной профильной смены для одарённых старшеклассников...

11 августа в Ковровском районе участники областной профильной смены для одарённых старшеклассников «Искатель» присоединятся к образовательному проекту в сфере информационных технологий для детских лагерей.«День цифры» направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и даёт возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Около 260 школьников вместе со своими наставниками – педагогами детского технопарка «Кванториум-33» и студентами технических специальностей ВлГУ – будут изучать мир информационных технологий и популярных IT-профессий и спроектируют лагерь будущего.А вечером в рамках творческого дела «О, сколько нам открытий чудных…» ребята воссоздадут цепочку изменений сфер жизни человека, которые произошли в том числе благодаря цифровым инновациям.Фото https://www.pxfuel.com/