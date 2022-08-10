Во Владимирской области сотрудниками правоохранительных органов задержан 21-летний подозреваемый по...

Во Владимирской области сотрудниками правоохранительных органов задержан 21-летний подозреваемый по уголовному делу о применении 6 августа насилия в отношении представителей власти.Напомним, что речь идет о происшествии, видео с которым "взорвало" соцсети. В объективе - сотрудники ГИБДД при исполнении и те, кто нарушил закон. На часах было 5 утра.Водителя "Лексуса" полицейские остановили в самом центре Владимира. Накануне он избил одного из жителей. Законные требования инспекторов молодой человек игнорировал. От медосвидетельствования он отказался.Но это еще не все: во время составления протокола к инспекторам подошли знакомые водителя, которые стали проявлять агрессию в отношении сотрудников полиции.Позднее задержанный водитель признал вину, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.И вот теперь следователями СУ СК России по Владимирской области будут проведены следственные действия со знакомым задержанного по имени Роман, против которого возбуждено уголовное дело. Он, будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции 6 августа, применил насилие в отношении них. Наказание за это - до 5 лет лишения свободы.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления, подчеркнула пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.