На передовую отправлены 14 коробок с вещами.

Жители Владимирской области перечислили воинским подразделениям ДНР и ЛНР более 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в обладминистрации.На передовую отправлены 14 коробок с вещами для народного ополчения: спальные мешки, рюкзаки, камуфляж, гигиенические наборы, устройства для зарядки техники. Владимирцы также отправили на Донбасс две инвалидных коляски.Гуманитарную помощь собирают в штабе ОНФ по адресу: Электроприборовский проезд, 2 «А», офис №218. Справки по телефону: 8-(4922) 44-74-07. Переводы доступны на .