В Суздале будут судить местного жителя, которого поймали на распространении наркотиков. Мужчину обвиняют в совершении 20 преступлений, сообщили в прокуратуре. Установлено, что в начале

В Суздале будут судить местного жителя, которого поймали на распространении наркотиков. Мужчину обвиняют в совершении 20 преступлений, сообщили в прокуратуре. Установлено, что в начале января этого года фигурант сговорился с неизвестным лицом. Аноним предложил обвиняемому поработать закладчиком. В «трудовые обязанности» входил поиск по координатам оптовых партий запрещенных веществ, которые в дальнейшем он и распространял по