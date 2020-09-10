Владимирской области выделят дополнительные средства на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Связано это с тем, что в регионе оказалось большее число желающих получить пособие, чем

Владимирской области выделят дополнительные средства на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Связано это с тем, что в регионе оказалось большее число желающих получить пособие, чем рассчитывали областные чиновники. Ранее в нашу область уже направляли 1,4 млрд рублей на эти цели, однако денег не хватило. Дополнительные средства — около 315 млн рублей выделят