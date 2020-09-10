Итоги четверга корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!

- Сто метров в час. Почему движение на пересечении Пекинки и Горького во Владимире превратилось в одну большую пробку?- Добросельский парк во Владимире до сих пор не открыт. Общественники и чиновники проверили, как идут работы.- Выполнил задание ценой собственной жизни. В Александровском районе открыли бюст героя Великой Отечественной войны.Итоги четверга корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!