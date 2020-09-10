Экология, переработка отходов, раздельный сбор мусора - главные темы для обсуждения на форуме ВэйстТэк в Москве.

Накануне в Москве стартовала уже 12 международная выставка "ВэйстТэк". На ней представили новые разработки по сбору, транспортировке и переработке мусора. В выставке принял участие региональный оператор области компания "Хартия".Экология, переработка отходов, раздельный сбор мусора - главные темы для обсуждения на форуме ВэйстТэк в Москве. Региональный оператор "Хартия"- один из его организаторов . В компания уверены, такая площадка необходима для обсуждения проблем отрасли между бизнесом и правительством.Владимир Доровских - директор филиала ООО "Хартия" во Владимирской области:-Форум является таким местом встречи где все участники отрасли , бизнеса,правительства регионов могут обменяться мнениями , позициями и вообще своим отношением к происходящему.Правильную сортировку мусора начали прямо на выставке. Были установлены специальные урны для раздельного сбора отходов. Кстати, они изготовлены из переработанного пластика. На форуме прошло награждения премией ВэйстТэк 2020. Региональный оператор "Хартия" стал победителем в номинации: "За развитие отрасли". Компания ведет активную работу по созданию объектов инфраструктуры, связанных с сортировкой отходов в нашем регионе. Сейчас это одна из главных задач, говорят в компании.Владимир Доровских - директор филиала ООО "Хартия" во Владимирской области:-Сейчас мы готовим, расчетные , проектные данные определить места строительство этих объектов или их размещения. И дальнейшую работу с ними, то есть это увлечение глубины обработки, снижение количество отходов которые попадают на полигон.Для Владимирской области утилизация мусора - одна из из самых актуальных проблем. Но она решается, утверждает директор департамента природопользования Татьяна Клименко. Во многом , благодаря регоператорам. Ликвидируются стихийные свалки, начато разделение отходов.Татьяна Клименко -директор департамента природопользования и охраны окружающий среды Владимирской области:-Как говорили, что будет мусорный коллапс и Владимир будет завален отходами, этого не произошло.Поэтому хочу сказть слова благодарности всем операторам, всем трем операторам, что они не допустили ни каких проблем.Пожалуй , самое важное, говорит Татьяна Клименко, регоператоры смогли найти общий язык с жителями . И вместе учатся разделять мусор , сортировать отходы, перерабатывать их. А Хартия к тому же активно занимается экологическим просвещением. В компании убеждены - бережное отношение к окружающей среде нужно формировать с детства . Тогда о мусорных коллапсах можно будет забыть.Екатерина Таманова , Александр Чунаев ВВ