За 8 месяцев в Управлении Россельхознадзора по Владимирской области выявлено 420 правонарушений.

За 8 месяцев в Управлении Россельхознадзора по Владимирской области выявлено 420 правонарушений на общую сумму наложенных административных штрафов в 12381,4 тыс.рублей, из которых взыскано – 4806,8 тыс.рублей.Основными нарушениями земельного законодательства, выявленными госинспекторами Управления при проведении контрольно-надзорных мероприятий, является невыполнение собственниками и арендаторами обязательных мероприятий по защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.По данному факту за 8 месяцев 2020 года выявлено 174 нарушение земельного законодательства (41,4%) на площади более 20,7 тыс.га. Более 22,6% выявленных правонарушений – невыполнение правообладателями земельных участков выданных Управлением предписаний, 25,7% правонарушений - неуплата в срок административных штрафов. За отчетный период на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 28 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади 2,87 га. Согласно выданным предписаниям 4 свалки на площади 0,65 га убраны.- сообщает ведомство.