Финал конкурса проходит во владимирском Кванториуме33

Сегодня во владимирском технопарке «Кванториум-33» проходит финал IV областного конкурса на знание русского языка среди учащихся 7-8 классов «Грамотеи.РУ».«Конкурс проводится ежегодно с целью выявления, формирования и развития творческих способностей детей, развития их речевой культуры, формирования положительной мотивации к изучению русского языка обучающихся. В 2020 году темой конкурса «Грамотеи.РУ» стало устное народное творчество», – рассказала директор Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.Полуфинал «Грамотеев.РУ» прошел в феврале дистанционно. Дети работали на сайте WikiВладимир. В финал вышли команды из Владимира, Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского, Судогодского, Муромского, Камешковского районов.Финальный командный конкурс проходит очно, ведется интернет-трансляция.Организаторы конкурса: Департамент образования Владимирской области, Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой, кафедра русского языка Педагогического института Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.