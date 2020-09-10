На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 9 во Владимире,
- 4 в Муромском районе,
- 4 в Александровском
районе
,
- 3 в Ковровском
районе
,
- 2 в Гороховецком
районе
,
- 2 в Гусь-Хрустальном
районе
,
- 1 в Собинском
районе
,
- 1 в Кольчугинском
районе
,
- 1 в Петушинском
районе
,
- 1 в Юрьев-Польском
районе
,
- 1 в Судогодском
районе
,
- 1 в Меленковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6614 случаев заболевания
- 1145 во Владимире,
- 943 в Гусь-Хрустальном
районе
,
- 690 в Петушинском
районе
,
- 628 в о. Муром,
- 580 в Ковровском
районе
,
- 489 в Александровском
районе
,
- 346 в Вязниковском
районе
,
- 318 в Собинском
районе
,
- 306 в Юрьев-Польском
районе
,
- 221 в Кольчугинском
районе
,
- 199 в Меленковском
районе
,
- 167 в Судогодском
районе
,
- 147 в Киржачском
районе
,
- 126 в Суздальском
районе
,
- 87 в Камешковском
районе
,
- 79 в Гороховецком
районе
,
- 74 в Селивановском
районе
,
- 69 в Радужном.