На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией- 9 во Владимире,- 4 в Муромском районе,- 4 в Александровскомрайоне- 3 в Ковровскомрайоне- 2 в Гороховецкомрайоне- 2 в Гусь-Хрустальномрайоне- 1 в Собинскомрайоне- 1 в Кольчугинскомрайоне- 1 в Петушинскомрайоне- 1 в Юрьев-Польскомрайоне- 1 в Судогодскомрайоне- 1 в МеленковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 6614 случаев заболевания- 1145 во Владимире,- 943 в Гусь-Хрустальномрайоне- 690 в Петушинскомрайоне- 628 в о. Муром,- 580 в Ковровскомрайоне- 489 в Александровскомрайоне- 346 в Вязниковскомрайоне- 318 в Собинскомрайоне- 306 в Юрьев-Польскомрайоне- 221 в Кольчугинскомрайоне- 199 в Меленковскомрайоне- 167 в Судогодскомрайоне- 147 в Киржачскомрайоне- 126 в Суздальскомрайоне- 87 в Камешковскомрайоне- 79 в Гороховецкомрайоне- 74 в Селивановскомрайоне- 69 в Радужном.