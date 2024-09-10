Самому молодому жениху в августе было 18 лет, а самому взрослому 85.

1161 пара поженилась во Владимирской области за август. Статистику опубликовала пресс-служба министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.Интересно, что не все пары были коренными владимирцами. Влюбленные из 51 субъекта России стали семьей во Владимирской области. Самому молодому жениху в августе было 18 лет, а самому взрослому 85. Среди невест это 16-летняя девушка и 76-летняя женщина. Для 59% молодоженов брак был первый.Напомним, ранее мы писали, что