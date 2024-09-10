Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила незаконную свалку твердых бытовых отходов в Судогодском районе. Мусор скопился в урочище Чамерево на землях лесного фонда Лавровского

Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила незаконную свалку твердых бытовых отходов в Судогодском районе. Мусор скопился в урочище Чамерево на землях лесного фонда Лавровского участкового лесничества. Это поблизости от деревни Даниловка. Участок леса, где располагается свалка, с 2008 года арендует сельскохозяйственный производственный кооператив «Чамерево». Организация не приняла меры, чтобы защитить природу от захламления. Прокурор внес представление руководителю