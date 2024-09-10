Санкция наложена на ООО «ГрандХит».

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области оштрафовали подрядчика на 11,6 млн рублей за срыв сроков строительства корпуса для начальных классов школы №15. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Санкция наложена на ООО «ГрандХит». Подрядчик не смог выполнить работы в установленные сроки, что привело к расторжению контракта. Обязательства не выполнены на 232 млн рублей. Также компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.В настоящее время школа готовится к заключению нового контракта с другим исполнителем. Ему предстоит закончить достройку учебного корпуса на 350 мест. Напомним, ранее мы писали, что в