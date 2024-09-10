Во Владимире 1000 многоквартирных домов готовы к подаче тепла, 784 дома – нет. В этих зданиях инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» выявила недочеты. Их сейчас устраняют управляющие компании. Для

Во Владимире 1000 многоквартирных домов готовы к подаче тепла, 784 дома – нет. В этих зданиях инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» выявила недочеты. Их сейчас устраняют управляющие компании. Для получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду обслуживающие организации должны закончить профилактику и ремонт тепловых систем внутри домов не позднее 15 сентября. Игорь Черкащенко, технический директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ