Сразу четыре транспортных средства стали участниками ДТП на улице Гоголева в Муроме. Авария...

Сразу четыре транспортных средства стали участниками ДТП на улице Гоголева в Муроме.Авария произошла 8 октября в 10.55. 59-летняя женщина за рулем Subaru Impreza, двигаясь по второстепенной дороге, выехала на перекресток, где столкнулась с "Ладой Веста", которой управлял мужчина 1982 года рождения. От удара "Субару" развернуло, опрокинуло на левый бок, машина наехала на стоящий ВАЗ-2111. После этого ВАЗ продвинуло назад, где он врезался в Тойоту RAV4.Как рассказало издание "Муром24", в ходе аварии пострадали две пассажирки "Лады". На амбулаторное лечение с ушибом кисти направлена 34-летняя женщина, с ушибом поясницы - 9-летняя девочка.Фото: https://xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/