Контракт на сумму более 170 миллионов рублей был исполнен после вмешательства надзорного ведомства.

В Суздале Владимирской области завершен капитальный ремонт моста через реку Каменку. Первоначально работы планировалось закончить летом, однако они завершены лишь сейчас.По информации прокуратуры Владимирской области, контракт на сумму более 170 миллионов рублей был исполнен после вмешательства надзорного ведомства. Ремонт был инициирован мэрией города и заключен с компанией «МонолитСтрой» 1 сентября 2023 года. Ожидалось, что он будет завершен к 1 июля 2024 года, в преддверии 1000-летия Суздаля.Напомним, ранее мы писали, что