Новые машины получат станции скорой медпомощи Владимирской области. На покупку авто было выделено 46 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Пока по

Новые машины получат станции скорой медпомощи Владимирской области. На покупку авто было выделено 46 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Пока по одной машине получили Вязниковская, Ковровская, Муромская и Гусь-Хрустальная ССМП. Остальные автомобили поступят до конца этого года. Они распределены так: – станция скорой медпомощи Владимира получит 2 машины (класса «В» и «С»);–