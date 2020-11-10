Владимирские полицейские в 2020 году охраняли общественный порядок, задерживали преступников, помогали, вдохновляли, воспитывали, благодарили и получали благодарности…
Сегодня по всей стране поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов внутренних дел. Этот день, как и любя праздничная дата, сопровождается подведением итогов. Но сухая статистика едва ли может отразить весь объем работы, который ежедневно выполняют правоохранители, находясь на службе или вне нее.
В течение всего 2020 года полицейские Владимирской области ответственно выполняли задачи по охране общественного порядка, защите прав и свобод жителей, задержанию преступников, успевая при этом:
ПОБЕЖДАТЬ
Неизменная составляющая профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел – это спорт. Календарь соревнований всегда богат спортивными событиями разных уровней. 2020 год не стал исключением.
9 января текущего года в городе Александрове состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по самозащите без оружия.
Участие в чемпионате приняли представители всех районных Отделов МВД России области. Участники соревнований состязались в командном зачете и личном первенстве.
В феврале во Владимире проходил Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России, генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева. Турнир проводится на Владимирской земле с 2006 года, и в этом году в нем приняли участие около 100 спортсменов из 5 федеральных округов 8 субъектов Российской Федерации. Большая часть участников чемпионата являются мастерами спорта, многие из них – победители и призеры всероссийских и международных соревнований.
В 2020 году состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью, посвящённый памяти старшего сержанта милиции С.В. Белянина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Полицейские выполняли упражнение «ПБ-8» курса стрельб - за 20 секунд поражали 4 мишени с дистанции 25 метров с подбегом к огневому рубежу.
В этих и других соревнованиях 2020 года полицейские региона показали достойные результаты, показав отличную физическую форму.
ПОМОГАТЬ
Ежегодно сотрудники полиции поддерживают различные акции, в рамках которых оказывают благотворительную помощь малоимущим семьям, или тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. В 2020 году для многих таких семей подобная помощь была очень важна. Сотрудники полиции с радостью откликнулись, поддержав акции «Полицейский Дед Мороз», «Помоги собрать ребенка в школу» и другие.
В разных районах области в этом году сотрудники помогли спастись людям при пожарах, решить конфликты между соседями, найти и вернуть похищенных животных… И всякий раз, услышав, «Спасибо, полицейский!», сотрудники скромно отвечали: «Это наша работа!».
ПОМНИТЬ
В профессиональный праздник сотрудники полиции вспоминают тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг и всех, кто посвятил службе много лет своей жизни, пройдя военными дорогами.
В преддверии Дня защитника Отечества в городе Коврове состоялось открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны полковнику милиции в отставке Дмитрию Александровичу Исаеву.
В октябре 1941 года 17-летним юношей был призван в ряды Красной армии. Командиром мимолетного расчета участвовал в боях в Брянской и Калужской областях. В одном из боев был тяжело ранен. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».
В мае 1944 года Дмитрий Александрович сменил армейскую шинель на милицейскую форму. Твердость характера и выдержка помогли Дмитрию Исаеву пройти нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника отдела милиции. Более 20 лет он руководил горотделами милиции Владимирской области, и последние 7 лет - Ковровским городским отделом внутренних дел. За период службы в органах внутренних дел награжден орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный работник МВД РСФСР». Поколение милиционеров 60-х годов гордится тем, что им довелось работать под руководством Дмитрия Александровича.
В марте полицейские провели памятный митинг в честь Героя Российской Федерации генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева, всю жизнь посвятившего служению Отечеству, Закону и правопорядку.За время службы он не раз бывал в служебных командировках в «горячих точках». Звание Героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.
В марте в Камешковском районе состоялся митинг, посвященный памяти инспектора ДПС ОГАИ Камешковского РОВД Николая Сизинцева, героически погибшего при исполнении служебного долга. Трагедия произошла 12 марта 1997 года на автодороге «Москва - Казань». Старшина милиции Николай Сизинцев и его коллега остановили подозрительный автомобиль. При осмотре автомашины Николай Петрович увидел на сиденье пистолет, выхватил его и крикнул напарнику, чтобы тот вызвал подмогу. В этот момент раздался выстрел. Коллега, оглянувшись, увидел падающего на обочину Сизинцева. Началась перестрелка, в которой пострадал и напарник Николая Петровича. Раненый Сизинцев вызвал огонь на себя. Преступник повторно выстрелил в старшину милиции. Ранение оказалось смертельным.
Посмертно Николай Сизинцев награжден Орденом Мужества.
В преддверии Дня Победы УМВД Россиии по Владимирской области запустило онлайн-проект, посвященный празднику.
В июне владимирские полицейские приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби.Утром 22 июня начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин прибыл на Площадь Победы областного центра.
Совместно с представителями органов власти и других силовых ведомств области начальник регионального УМВД возложил цветы к Вечному огню, склонив голову в память о тех, кто защищал Родину.
В 12.15 по московскому времени руководство и личный состав УМВД в онлайн-режиме поддержали Общероссийскую минуту молчания.
ПОЗДРАВЛЯТЬ ВЕТЕРАНОВ
2020 год проходит под эгидой Победы в Великой Отечественной войне. Во всем мире вспоминают страшные события 1941-1945 годов, особые слова благодарности адресуя ветеранам. Анатолий Васильевич Гаврилов, Анатолий Петрович Никитин, Виктор Васильевич Рожков, Николай Григорьевич Лоншаков, Борис Николаевич Павлов – у каждого из них непростая судьба. Каждому из них мы говорим «Спасибо за Победу! Спасибо мы нашу мирную жизнь!»
ВДОХНОВЛЯТЬ
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации проходит уже ставший традиционным конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции», организуемый МВД России совместно с Общественным советом. Ребята из Владимирской области всегда активно принимают в нем участие. Этот год не стал исключением. На суд жюри было представлено более 60 красочных работ, созданных юными жителями региона.
Мальчишки и девчонки при помощи карандашей, красок и фломастеров изобразили своё видение служебных будней мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, выполняющих задачи в различных подразделениях полиции. В каждый рисунок ребята вложили не просто свои старания, но и безграничную любовь к близким.
Накануне праздника МВД России дало старт проекту «Дети - о полиции и полицейских», в рамках которого дети сотрудников органов внутренних дел читают стихи о самых близких людях – папах, мамах, дедушках и бабушках, выбравших для себя непростую профессию полицейского. Владимирская область присоединяется к проекту. Стихотворение Дмитрия Плоткина о сыщике Добрынине читают заместитель начальника ОП №3 УМВД России по городу Владимиру Александр Игнатьев с дочкой Варей.
БЛАГОДАРИТЬ
Бдительность, неравнодушие, активная гражданская позиция граждан становятся лучшими помощниками в ситуациях, когда сотрудникам полиции необходимо оказать содействие в установлении личности или задержании подозреваемых, помешать злоумышленникам совершить какие-то противоправные действия или удержать их до момента прибытия наряда. Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто помогает охранять спокойствие и порядок на Владимирской земле!
Сегодня, в свой профессиональный праздник, сотрудники оперативных и обеспечивающих подразделений полиции, органов следствия и дознания продолжают нести службу в непрерывном режиме,
создавая условия для спокойной и мирной жизни граждан.
Берегите себя! Оставайтесь дома!