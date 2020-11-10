Владимирские полицейские в 2020 году охраняли общественный порядок, задерживали преступников, помогали, вдохновляли, воспитывали, благодарили и получали благодарности…

Сегодня по всей стране поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов внутренних дел. Этот день, как и любя праздничная дата, сопровождается подведением итогов. Но сухая статистика едва ли может отразить весь объем работы, который ежедневно выполняют правоохранители, находясь на службе или вне нее.В течение всего 2020 года полицейские Владимирской области ответственно выполняли задачи по охране общественного порядка, защите прав и свобод жителей, задержанию преступников, успевая при этом:ПОБЕЖДАТЬНеизменная составляющая профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел – это спорт. Календарь соревнований всегда богат спортивными событиями разных уровней. 2020 год не стал исключением.9 января текущего года в городе Александрове состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по самозащите без оружия.Участие в чемпионате приняли представители всех районных Отделов МВД России области. Участники соревнований состязались в командном зачете и личном первенстве.В феврале во Владимире проходил Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России, генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева. Турнир проводится на Владимирской земле с 2006 года, и в этом году в нем приняли участие около 100 спортсменов из 5 федеральных округов 8 субъектов Российской Федерации. Большая часть участников чемпионата являются мастерами спорта, многие из них – победители и призеры всероссийских и международных соревнований.В 2020 году состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью, посвящённый памяти старшего сержанта милиции С.В. Белянина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Полицейские выполняли упражнение «ПБ-8» курса стрельб - за 20 секунд поражали 4 мишени с дистанции 25 метров с подбегом к огневому рубежу.В этих и других соревнованиях 2020 года полицейские региона показали достойные результаты, показав отличную физическую форму.ПОМОГАТЬЕжегодно сотрудники полиции поддерживают различные акции, в рамках которых оказывают благотворительную помощь малоимущим семьям, или тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. В 2020 году для многих таких семей подобная помощь была очень важна. Сотрудники полиции с радостью откликнулись, поддержав акции «Полицейский Дед Мороз», «Помоги собрать ребенка в школу» и другие.В разных районах области в этом году сотрудники помогли спастись людям при пожарах, решить конфликты между соседями, найти и вернуть похищенных животных… И всякий раз, услышав, «Спасибо, полицейский!», сотрудники скромно отвечали: «Это наша работа!».ПОМНИТЬВ профессиональный праздник сотрудники полиции вспоминают тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг и всех, кто посвятил службе много лет своей жизни, пройдя военными дорогами.В преддверии Дня защитника Отечества в городе Коврове состоялось открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны полковнику милиции в отставке Дмитрию Александровичу Исаеву.В октябре 1941 года 17-летним юношей был призван в ряды Красной армии. Командиром мимолетного расчета участвовал в боях в Брянской и Калужской областях. В одном из боев был тяжело ранен. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».В мае 1944 года Дмитрий Александрович сменил армейскую шинель на милицейскую форму. Твердость характера и выдержка помогли Дмитрию Исаеву пройти нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника отдела милиции. Более 20 лет он руководил горотделами милиции Владимирской области, и последние 7 лет - Ковровским городским отделом внутренних дел. За период службы в органах внутренних дел награжден орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный работник МВД РСФСР». Поколение милиционеров 60-х годов гордится тем, что им довелось работать под руководством Дмитрия Александровича.В марте полицейские провели памятный митинг в честь Героя Российской Федерации генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева, всю жизнь посвятившего служению Отечеству, Закону и правопорядку.За время службы он не раз бывал в служебных командировках в «горячих точках». Звание Героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.В марте в Камешковском районе состоялся митинг, посвященный памяти инспектора ДПС ОГАИ Камешковского РОВД Николая Сизинцева, героически погибшего при исполнении служебного долга. Трагедия произошла 12 марта 1997 года на автодороге «Москва - Казань». Старшина милиции Николай Сизинцев и его коллега остановили подозрительный автомобиль. При осмотре автомашины Николай Петрович увидел на сиденье пистолет, выхватил его и крикнул напарнику, чтобы тот вызвал подмогу. В этот момент раздался выстрел. Коллега, оглянувшись, увидел падающего на обочину Сизинцева. Началась перестрелка, в которой пострадал и напарник Николая Петровича. Раненый Сизинцев вызвал огонь на себя. Преступник повторно выстрелил в старшину милиции. Ранение оказалось смертельным.Посмертно Николай Сизинцев награжден Орденом Мужества.В преддверии Дня Победы УМВД Россиии по Владимирской области запустило онлайн-проект, посвященный празднику.В июне владимирские полицейские приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби.Утром 22 июня начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин прибыл на Площадь Победы областного центра.Совместно с представителями органов власти и других силовых ведомств области начальник регионального УМВД возложил цветы к Вечному огню, склонив голову в память о тех, кто защищал Родину.В 12.15 по московскому времени руководство и личный состав УМВД в онлайн-режиме поддержали Общероссийскую минуту молчания.ПОЗДРАВЛЯТЬ ВЕТЕРАНОВ2020 год проходит под эгидой Победы в Великой Отечественной войне. Во всем мире вспоминают страшные события 1941-1945 годов, особые слова благодарности адресуя ветеранам. Анатолий Васильевич Гаврилов, Анатолий Петрович Никитин, Виктор Васильевич Рожков, Николай Григорьевич Лоншаков, Борис Николаевич Павлов – у каждого из них непростая судьба. Каждому из них мы говорим «Спасибо за Победу! Спасибо мы нашу мирную жизнь!»ВДОХНОВЛЯТЬВ преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации проходит уже ставший традиционным конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции», организуемый МВД России совместно с Общественным советом. Ребята из Владимирской области всегда активно принимают в нем участие. Этот год не стал исключением. На суд жюри было представлено более 60 красочных работ, созданных юными жителями региона.Мальчишки и девчонки при помощи карандашей, красок и фломастеров изобразили своё видение служебных будней мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, выполняющих задачи в различных подразделениях полиции. В каждый рисунок ребята вложили не просто свои старания, но и безграничную любовь к близким.Накануне праздника МВД России дало старт проекту «Дети - о полиции и полицейских», в рамках которого дети сотрудников органов внутренних дел читают стихи о самых близких людях – папах, мамах, дедушках и бабушках, выбравших для себя непростую профессию полицейского. Владимирская область присоединяется к проекту. Стихотворение Дмитрия Плоткина о сыщике Добрынине читают заместитель начальника ОП №3 УМВД России по городу Владимиру Александр Игнатьев с дочкой Варей.БЛАГОДАРИТЬБдительность, неравнодушие, активная гражданская позиция граждан становятся лучшими помощниками в ситуациях, когда сотрудникам полиции необходимо оказать содействие в установлении личности или задержании подозреваемых, помешать злоумышленникам совершить какие-то противоправные действия или удержать их до момента прибытия наряда. Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто помогает охранять спокойствие и порядок на Владимирской земле!Сегодня, в свой профессиональный праздник, сотрудники оперативных и обеспечивающих подразделений полиции, органов следствия и дознания продолжают нести службу в непрерывном режиме,создавая условия для спокойной и мирной жизни граждан.Берегите себя! Оставайтесь дома!