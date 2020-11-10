Решится ли проблема со стихийной парковкой? Власти города ответили на наш официальный запрос по поводу тротуара на улице Мира. Речь идёт об этом участке в районе домов № 82 и 84. Жители

Решится ли проблема со стихийной парковкой? Власти города ответили на наш официальный запрос по поводу тротуара на улице Мира. Речь идёт об этом участке в районе домов № 82 и 84. Жители трёхэтажек недовольны стихийной парковкой под их окнами. К тому же машины ездят по тротуару, как по проезжей части. Дело в том, что к