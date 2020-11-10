В проекте приняли участия порядка 300 человек.

В регионе завершила свою работу «Школа волонтёров наследия». Около 300 жителей региона разных возрастов обучились навыкам по сохранению культурного наследия.Лекции и мастер классы по реставрации проходили в аритектурно-парковом комплексе усадьбы Храповицкого в Муромцево.«Церемония закрытия, своеобразный выпускной, прошла 9 ноября в областной филармонии. Организаторы намерены продолжить обучение добровольцев в 2021 году», пояснили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Сами волонтёры отметили высокий уровень организации и проведения курсов.Проект поддержан Минкультом РФ.