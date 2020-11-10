И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только в воскресенье, когда заразились 113 человек. Всего больных теперь 10 680. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки

И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только в воскресенье, когда заразились 113 человек. Всего больных теперь 10 680. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (19 новых пациентов). На втором месте Муром (13 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (12 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас