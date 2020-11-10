Одному псу серьезно повредили лапу.

Во владимирском приюте "Единство" сейчас находится больше 20 собак. На днях неизвестные из травматического оружия расстреляли подопечных приюта. Ухаживающая за животными доброволец Татьяна Вениаминовна заметила, что животные ведут себя очень странно. Они были напуганы, нервничали и прятались. Одному псу серьезно повредили лапу.Дина, которую разыскиваем, пряталась в будке и вся шкура на задних лапах и спине выглядела слипшейся. А потом рванула и убежала, пока дверь в вагончике приюта была открыта. А сегодня возили Мальчика с ранением, очень похоже на пневмат или травмат Он тоже категорически отказывался заходить на территорию приюта.- сообщили волонтерыЧтобы хоть как-то обезопасить животных, волонтеры решили установить высокий забор, но на это необходимы средства. Перевести средства можно на карту Сбербанка 5336 6901 7584 2816.(Фото: приют для животных Единство)