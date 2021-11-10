В Селивановском районе на этой неделе оборудуют ковидный госпиталь. Его откроют на базе...

В Селивановском районе на этой неделе оборудуют ковидный госпиталь. Его откроют на базе трехэтажного стационара райцентра, сообщает Горбатка-ру.Будет организовано 66 коек. Такое решение принято в департаменте здравоохранения из-за дефицита ковидных мест в регионе. Больница временно приостановит оказание плановой помощи пациентам с другими заболеваниями. Их будут отправлять в соседние города. На данный момент 270 жителей Селивановского района проходят лечение от коронавирусной инфекции.