Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Разбирайтесь сами...
После пожара остались без...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Разбирайтесь сами...
После пожара остались без электричества. Почему обитателей общежития из Гусь-Хрустального района бросили на произвол судьбы?
- Бескультурье в Вязниках
Из-за удручающего состояния в Нововязниках закрыли Дом культуры. Какая судьба ждет старинное здание?
- Волонтеры культуры
И субботник на Князь-Владимирском кладбище. Московские реставраторы и владимирские волонтеры привели в порядок могилу Александра Столетова.