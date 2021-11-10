Ковровской городской прокуратурой выявлены многочисленные нарушения на фермерском...

Ковровской городской прокуратурой выявлены многочисленные нарушения на фермерском хозяйстве.Проверкой выявлены многочисленные нарушения правил содержания крупного рогатого скота. Так, на момент проверки ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных на территорию и дезинфицирующий барьер при въезде на территорию фермы, а также дезинфицирующие коврики при входе в животноводческие помещения, предназначенные для дезинфекции обуви на ферме, отсутствовали.Также установлено, что навоз вывозится непосредственно в поле, площадка для хранения и биотермического обеззараживания навоза не организована. Кроме того, кормушки и поилки на выгульной площадке отсутствовали. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений не проводились, журналы для регистрации больных животных и записи противоэпизоотических мероприятий отсутствовали. Санитарное состояние животноводческого помещения неудовлетворительное. Навозный транспортер находился в несправном состоянии. Деревянные полы животноводческого помещения прогибаются под весом животных, навозная жижа проступает между половыми досками. Стены загрязненные, на полу лужи. Выявлены нарушения при утилизации биологических отходов.Проверкой установлено, что в августе 2021 года в крестьянско-фермерском хозяйстве произошёл падеж 8 голов скота. Но информация в органы государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже животных хозяйством не направлялась.Прокурорская проверка показала, что хозяйством допускаются многочисленные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Проведенной проверкой выявлено отсутствие в хозяйстве программы производственного экологического контроля. Отчет о ее исполнения в соответствующие государственные органы также не направлялся.В рамках проведенной проверки городской прокуратурой выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе нарушения порядка оформления трудовых отношений, сроков выплаты заработной платы и требований законодательства об охране труда.По факту выявленных нарушений заместителем городского прокурора главе крестьянско-фермерского хозяйства внесено представление.В отношении главы крестьянско–фермерского хозяйства возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, информирует администрация Коврова.