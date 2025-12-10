Утро. Жена говорит мужу:
- Может пойдем позавтракаем? Я сделала вкуснейшую яичницу с беконом и заварила твой любимый кофе.
- Нет... Это виагра, виагра, это она отбила у меня аппетит...
Время обеда. Жена:
- Может пойдем пообедаем? Я сварила ароматный суп и сварила на второе овсяную кашу с бананами.
- Нет... Это виагра, виагра, это она отбила у меня аппетит...
Вечер. Жена:
- Может пойдем поужинаем? Я зажарила хрустящую картошку и открыла прекрасное вино.
- Нет... Это виагра, виагра, это она отбила у меня аппетит...
- ТЕБЕ ОТБИЛА, А МНЕ НЕТ! СЛЕЗАЙ!!!
еще анекдот!