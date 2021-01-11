2 января 18-летняя девушка и 20-летний парень возвращались из Владимира в Ковров .

Страшное ДТП произошло в новогодние праздники в Камешковском районе.По информации , 2 января 18-летняя девушка и 20-летний парень возвращались из Владимира в Ковров на такси. Водитель вез их по автодороге Хохлово-Камешково-Ручей. В какой-то момент 47-летний таксист не справился с управлением управлением на заснеженной дороге и врезался в дерево. Молодые люди погибли мгновенно. Таксиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ребер. Еще одна 39-летняя пассажирка такси сломала ногу.